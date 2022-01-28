Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☎ Переговори Байден-Зеленський 🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі
СЬОГОДНІ Техно

Фан створив бота та стежить за перельотами Маска: той місяцями вимагає припинити

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 06:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
19-річний хлопець створив бота для відстеження рейсів у Twitter і з минулої осені чекає грошей від Ілона Маска, щоб закрити обліковий запис
Ілон Маск поки не заплатив Джеку Суїні, але той уже згоден на стажування
Ілон Маск поки не заплатив Джеку Суїні, але той уже згоден на стажування

Засновник SpaceX ще в 2021 році намагався заплатити Джеку Суїні за видалення акаунту в Twitter під назвою @ElonJet, який відстежує приватний літак "Маска" по всьому світу.

Читайте також: Що за нісенітниця: Twitter розлютив Ілона Маска аватарами з метавсесвіту

Реклама

Мільярдер запропонував Джеку 5 тисяч доларів за те, що той видалить обліковий запис і допоможе директору технокомпаній у тому, щоб за ним не стежили "божевільні", пише Protocol.

Маск наполягає, що обліковий запис повинен бути знищений, адже він створює особисту загрозу безпеці.

ТОРГІВЛЯ ЗА TESLA

Він запитав Джека, скільки він заробляє на облікових записах у Твіттері, і той відповів, що не більше 20 доларів на місяць. Проте за ціною вони не зійшлися.

Реклама

Студент натякнув, що до 5 тисяч можна було дописати ще один нуль, тобто, 50 тисяч могло б вистачити.

"Я вклав у це багато праці, і 5 тисяч доларів справді недостатньо", – відмовився Суїні.

За словами Суїні, суми в 10 разів більше йому можна було б допомогти з коледжем або ж навіть купити машину мрії – Model 3 від Tesla.

Реклама

Мільярдер обіцяв подумати про 50 тисяч доларів, але й досі він не заплатив Суїні жодної копійки.

Читайте також: Марсу потрібні колонізатори: Маск наїхав на ООН через народжуваність

Джек, втім, не засмучується: він навчився програмувати, завів багато передплатників та познайомився з самим Маском, на якого він рівнявся протягом багатьох років.

ЗА ким слідкують боти

@ElonJet – один з 15 облікових записів для відстеження польотів, створених Суїні, керованих ботами, які створюють твіти щоразу, коли літак злітає чи приземляється.

Кожен із них стежить за відомою людиною, пов'язаною зі світом IT, включаючи Білла Гейтса та Джеффа Безоса. Найпопулярнішим став трекер Маска – на нього підписалися 83 тисячі людей.

Схоже, популярність облікового запису налякала мільярдера.

"Мені не подобається ідея бути застреленим психом", – сказав він.

ЧЕКАЄ СТАЖУВАННЯ

Як тільки Суїні пояснив Маску, де він знаходить дані, підприємець був здивований тим, наскільки все це було доступним та примітивним.

Останнього разу Маск та Суїні спілкувалися минулої середи, коли Суїні сказав, що він віддав би перевагу стажуванню над платою за видалення акаунта.

Маск не відкривав повідомлення, каже Суїні, але він не ображається. Насправді він думає, що знає, чому мільярдер замовк.

"Я думаю, що він у відпустці на Гаваях, якщо ви перевірите ElonJet".

Нагадаємо, раніше Ілон Маск розповів, де працюватимуть перші Tesla-bot і припустив, що їх спеціалізація буде розширюватися з часом.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Фан створив бота та стежить за перельотами Маска: той місяцями вимагає припинити Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Ювілей прапора: як синьо-жовтий став державним – історія дня за хвилину Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Ілон Маск запускає виробництво смішних роботів у лосинах: кому вони знадобляться Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37390.74

Binance Coin (BNB)

393.38

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

108.28

Theta (THETA)

2.94

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти