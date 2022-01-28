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Фан создал бота и следит за перелетами Маска: тот месяцами требует прекратить

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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28 января, 06:30
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19-летний парень создал бота для отслеживания рейсов в Twitter и с прошлой осени ждет денег от Илона Маска, чтобы закрыть аккаунт
Илон Маск пока не заплатил Джеку Суини, но тот уже согласен на стажировку
Илон Маск пока не заплатил Джеку Суини, но тот уже согласен на стажировку

Основатель SpaceX еще в 2021 году пытался заплатить Джеку Суини за удаление аккаунта в Twitter под названием @ElonJet, который отслеживает частный самолет Маска по всему миру.

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Миллиардер предложил Джеку 5 тысяч долларов за то, что тот удалит аккаунт и поможет директору технокомпаний в том, чтобы за ним не следили "сумасшедшие", пишет Protocol.

Маск настаивает, что аккаунт должен быть уничтожен, ведь он создает личную угрозу безопасности.

ТОРГОВЛЯ ЗА TESLA

Он спросил Джека, сколько он зарабатывает на аккаунтах в Твиттере, и тот ответил, что не больше 20 долларов в месяц. Однако на цене они не сошлись.

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Студент намекнул, что к 5 тысячам можно было дописать еще один ноль, то есть, 50 тысяч могло бы хватить.

"Я вложил в это много труда, и 5 тысяч долларов действительно недостаточно", – отказался Суини.

По словам Суини, суммы в 10 раз больше ему можно бы помочь с колледжем или же даже купить машину мечты – Model 3 от Tesla.

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Миллиардер обещал подумать про 50 тысяч долларов, но до сих пор он не заплатил Суини ни копейки.

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Джек, впрочем, не расстраивается: он научился программировать, завел много подписчиков и познакомился с самим Маском, на которого он равнялся в течение многих лет.

ЗА КЕМ СЛЕДЯТ БОТЫ

@ElonJet – одна из 15 учетных записей для отслеживания полетов, созданных Суини, управляемых ботами, которые создают твиты каждый раз, когда самолет взлетает или приземляется.

Каждый из них следит за известным человеком, связанным с миром IT, включая Билла Гейтса и Джеффа Безоса. Самым популярным стал трекер Маска – на него подписались 83 тысячи человек.

Похоже, популярность аккаунта напугала миллиардера.

"Мне не нравится идея быть застреленным психом", — сказал он.

ЖДЕТ СТАЖИРОВКИ

Как только Суини объяснил Маску, где он находит данные, предприниматель был удивлен тем, насколько все это было доступно и примитивно.

Последний раз Маск и Суини общались в прошлую среду, когда Суини сказал, что он предпочел бы стажировку плате за удаление аккаунта.

Маск не открывал сообщение, говорит Суини, но он не обижается. На самом деле он думает, что знает, почему миллиардер замолчал:

"Я думаю, что он в отпуске на Гавайях, если вы проверите ElonJet".

Напомним, ранее Илон Маск рассказал, где будут работать первые Tesla-bot, и предположил, что их специализация будет расширяться со временем.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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