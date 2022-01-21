Що за нісенітниця: Twitter розлютив Ілона Маска аватарами з метавсесвіту

Користувачі з активною підпискою Twitter Blue тепер можуть встановити аватар NFT зі своєї колекції. Маск вже висловився про новинку

Маска дратує ідея аватарів із метавсесвіту / Фото: Twitter, REUTERS

Аватар з метавсесвіту відображатиметься у вигляді шестикутника, тоді як звичайні аватарки круглі. Підписка коштуватиме 2,99 долара на місяць.

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Українці користуватися послугою, щоправда, поки що все одно не можуть: її підключили лише клієнтам iOS, а підписка доступна в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Гаманці, якими можна оплатити послугу, – Coinbase Wallet, Rainbow, MetaMask, Trust, Argent та Ledger Live.

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Водночас, натиснувши на таку оплачену аватарку, користувачі зможуть дізнатися більше про творця NFT.

Один з найактивніших і найвідоміших Twitter-блогерів Ілон Маск уже відреагував на новинку, назвавши її "дратівливою".

"Twitter витрачає інженерні ресурси на цю нісенітницю, тоді як криптошахраї влаштовують вечірку спам-ботів у кожному треді!?" – написав мільярдер.

На думку Маска, соцмережі варто було б зосередитись на боротьбі зі спамом та шахраями, а не таких дивних нововведеннях.

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Але він уже зізнавався, що просто не розуміє метавсесвіт, не вірить, що люди в неї підуть, а VR-шоломи взагалі порівняв із телевізором на голові.

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