Що за нісенітниця: Twitter розлютив Ілона Маска аватарами з метавсесвіту

Аватар з метавсесвіту відображатиметься у вигляді шестикутника, тоді як звичайні аватарки круглі. Підписка коштуватиме 2,99 долара на місяць.
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Українці користуватися послугою, щоправда, поки що все одно не можуть: її підключили лише клієнтам iOS, а підписка доступна в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.
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Гаманці, якими можна оплатити послугу, – Coinbase Wallet, Rainbow, MetaMask, Trust, Argent та Ledger Live.
Водночас, натиснувши на таку оплачену аватарку, користувачі зможуть дізнатися більше про творця NFT.
Один з найактивніших і найвідоміших Twitter-блогерів Ілон Маск уже відреагував на новинку, назвавши її "дратівливою".
"Twitter витрачає інженерні ресурси на цю нісенітницю, тоді як криптошахраї влаштовують вечірку спам-ботів у кожному треді!?" – написав мільярдер.
На думку Маска, соцмережі варто було б зосередитись на боротьбі зі спамом та шахраями, а не таких дивних нововведеннях.
Але він уже зізнавався, що просто не розуміє метавсесвіт, не вірить, що люди в неї підуть, а VR-шоломи взагалі порівняв із телевізором на голові.
Раніше ми писали:
- Наприкінці 2021 року повідомлялося, що австралієць опублікував перший у світі твіт силою думки, обігнавши ідею Маска про Neuralink.
- Крім того, 2021 року Twitter заборонив публікувати фото та відео користувачів без їхньої згоди.
- Крім того, у листопаді того ж минулого року компанія купила сервіс для перетворення ланцюжків повідомлень на блоги.