Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Техно

Дудл ко Дню фо от Google: что это за суп и почему он так популярен

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
12 декабря, 14:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Интернет-поисковик Google посвятил специальный дудл Дню супа фо из рисовой лапши, который во Вьетнаме отмечается 12 декабря
Дудл посвящен популярнейшему супу фо
Дудл посвящен популярнейшему супу фо

Doodle, проиллюстрированный художницей Люсией Фам из Ханоя, изображает фо, который впервые приготовили в провинции Нам Динь между концом XIX – началом XX веков.

Читайте также: Google поздравил со 150-летней годовщиной со дня рождения легендарного украинца

Реклама

Это блюдо подается в виде ароматного супа, наполненного пикантным бульоном, мягкой рисовой лапшой, свежей зеленью и тонко нарезанным мясом, говорится в его описании.

День фо сделали праздником в 2018 году. Что отличает этот суп, так это продуманный процесс приготовления для получения многослойного вкуса и прозрачного бульона.

Реклама
Гугл посвятил дудл супу

В него входят такие ингредиенты, как жареный имбирь, семена фенхеля, звездчатый анис и корица для вареного бульона, бульон служит основой для ароматов и вкусов на любой вкус.

Читайте также: Google отпраздновал собственный день рождения особенным дудлом

Некоторые считают, что "phở" происходит от слова phấn, блюда из рисовой лапши. Традиционно фо – это блюдо для завтрака, которое продается в уличных киосках с едой. Его едят во всем мире.

Реклама

Напомним, ранее Google сделал дудл ко Дню пиццы в виде игры-головоломки.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять