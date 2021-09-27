Google відсвяткував власний день народження особливим дудлом

Google відзначив свій 23-й день народження, створивши анімовану Doodle, на якій зображений шоколадний торт. Створювати "дудли" компанія почала ще до свого заснування

Google святкує день нарождення

Хоча Google, як компанія, технічно була заснована 4 вересня 1998 року, а історія пошукової системи насправді починається з 1996 року, компанія вибрала 27 вересня, щоб відсвяткувати свій день народження.

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Метою засновників – Сергія Бріна і Ларрі Пейджа – було створення пошукової системи для неймовірно великого набору інформації, яким швидко ставав Інтернет, пише 9to5google.com.

Google Doodle – тематичні малюнки Google – своєрідні листівки з нагоди знаменних подій, які з'являються на головній сторінці пошуковика.

Google почав створювати тематичні "дудли" в серпні 1998 року на честь фестивалю Burning Man, сталося це за кілька днів до заснування компанії.

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Перший дудл від Гугла:

У деяких країнах Google також відзначає своє 23-річчя спеціальними пропозиціями в Google Store, пропонуючи своїм користувачам знижку на покупку Pixel 6, який буде представлений імовірно в наступному місяці.