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Google відсвяткував власний день народження особливим дудлом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 вересня, 10:57
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Google відзначив свій 23-й день народження, створивши анімовану Doodle, на якій зображений шоколадний торт. Створювати "дудли" компанія почала ще до свого заснування
Google святкує день нарождення
Google святкує день нарождення

Хоча Google, як компанія, технічно була заснована 4 вересня 1998 року, а історія пошукової системи насправді починається з 1996 року, компанія вибрала 27 вересня, щоб відсвяткувати свій день народження.

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Метою засновників – Сергія Бріна і Ларрі Пейджа – було створення пошукової системи для неймовірно великого набору інформації, яким швидко ставав Інтернет, пише 9to5google.com.

Google Doodle – тематичні малюнки Google – своєрідні листівки з нагоди знаменних подій, які з'являються на головній сторінці пошуковика.

Google почав створювати тематичні "дудли" в серпні 1998 року на честь фестивалю Burning Man, сталося це за кілька днів до заснування компанії.

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Перший дудл від Гугла:

У деяких країнах Google також відзначає своє 23-річчя спеціальними пропозиціями в Google Store, пропонуючи своїм користувачам знижку на покупку Pixel 6, який буде представлений імовірно в наступному місяці.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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