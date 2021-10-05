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Брюсу Віллісу приготуватися! Біля Землі знайшли астероїд вартістю 11 трильйонів доларів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 жовтня, 23:24
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Один з двох астероїдів, що пролітають повз Землю, може містити дорогоцінні метали на суму приблизно 11,65 трильйона доларів. Такі результати показали нові дослідження космічних тіл
Астероїд може збагатити нашу планету
Астероїд може збагатити нашу планету / Фото: Pixabay

Автори дослідження припускають, що астероїд містить більше заліза, нікелю і кобальту, ніж всі глобальні запаси металів на Землі!

Пам'ятайте, як у фільмі "Армагеддон" на астероїд висаджували групу нафтовиків на чолі з Брюсом Віллісом? Незабаром це може стати реальністю.

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Кадр з фільму "Армагеддон"

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Багатий металами астероїд називається 1986 DA, він був проаналізований разом з іншим астероїдом, названим 2016 ED85, в новому дослідженні, опублікованому в The Planetary Science Journal, пише interestingengineering.com.

"Наш аналіз показує, що поверхні обох навколоземних астероїдів складаються на 85% з металів, таких як залізо і нікель, і на 15% силікатного матеріалу, представленого гірським породами", – розповів автор дослідження.

У документі стверджується, що два космічних об'єкти можуть бути "можливими цілями для видобутку корисних копалин на астероїдах в майбутньому".

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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