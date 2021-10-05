Брюсу Віллісу приготуватися! Біля Землі знайшли астероїд вартістю 11 трильйонів доларів

Один з двох астероїдів, що пролітають повз Землю, може містити дорогоцінні метали на суму приблизно 11,65 трильйона доларів. Такі результати показали нові дослідження космічних тіл

Астероїд може збагатити нашу планету / Фото: Pixabay

Автори дослідження припускають, що астероїд містить більше заліза, нікелю і кобальту, ніж всі глобальні запаси металів на Землі!

Пам'ятайте, як у фільмі "Армагеддон" на астероїд висаджували групу нафтовиків на чолі з Брюсом Віллісом? Незабаром це може стати реальністю.

Реклама

Кадр з фільму "Армагеддон"

Читайте також: Найбільша в Сонячній системі: вчені вирахували розмір комети-гіганта

Багатий металами астероїд називається 1986 DA, він був проаналізований разом з іншим астероїдом, названим 2016 ED85, в новому дослідженні, опублікованому в The Planetary Science Journal, пише interestingengineering.com.

"Наш аналіз показує, що поверхні обох навколоземних астероїдів складаються на 85% з металів, таких як залізо і нікель, і на 15% силікатного матеріалу, представленого гірським породами", – розповів автор дослідження.

У документі стверджується, що два космічних об'єкти можуть бути "можливими цілями для видобутку корисних копалин на астероїдах в майбутньому".