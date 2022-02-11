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Вчені розгадали таємницю Юпітера, яка не давала спокою 30 років

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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11 лютого, 15:03
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NASA виявило найпотужніше світло, яке коли-небудь спостерігалося на Юпітері, і в процесі розгадало таємницю 30-річної давності
Юпітер
Юпітер / Фото: Pixabay

У новому дослідженні вчені, які використовують космічну обсерваторію NASA NuSTAR, змогли виявити світло з найвищою енергією, яке коли-небудь спостерігалося на Юпітері.

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Світло, яке є рентгенівським випромінюванням, також є світлом з найвищою енергією, що коли-небудь спостерігалося на планеті в нашій Сонячній системі, крім Землі.

Гарні краєвиди Юпітера
Гарні краєвиди Юпітера / Фото: ESA

Але це відкриття – не просто неймовірне спостереження. Воно також допомагає вченим зрозуміти, чому місія NASA з вивчення Сонця "Улісс" не побачила рентгенівських променів Юпітера, коли космічний апарат пролітав повз планету в 1992 році.

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Справа в тому, що полярні сяйва Юпітера, що виникають на північному та південному полюсах планети, створюються іонами, що походять від вулканічного супутника Іо, які прискорюються магнітним полем планети у напрямку до полюсів.

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Вчені підозрювали, а тепер за допомогою спостережень NuSTAR уперше підтвердили, що електрони Іо справді створюють високоенергетичне рентгенівське випромінювання.

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На Юпітері зафіксували рентгенівські промені
На Юпітері зафіксували рентгенівські промені / Фото: REUTERS

За словами дослідників, "Улісс", ймовірно, не помітив жодних рентгенівських променів, тому що через механізм, який викликає це світло, рентгенівські промені стають слабшими за більш високих енергій.

Отже, вони підозрюють, що в діапазоні виявлення "Улісса" рентгенівські промені Юпітера були надто слабкими, щоб їх можна було побачити, пише space.com.

Раніше ми писали, що зонд NASA вперше показав, як виглядає атмосфера Юпітера, в 3D. Зонд NASA "Юнона" дозволив краще та глибше вивчити атмосферу Юпітера. Дослідники створили перше тривимірне зображення атмосферних верств Юпітера.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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