За півроку в Росії не буде навіть мобільного зв'язку: росіян уже попередили

Поки влада Росії кричить, що санкції не шкодять економіці країни, бізнес страждає від нестачі найважливішого обладнання

Росіяни попередили про збої в роботі операторів з липня / Фото: Колаж: Сьогодні

Так, російські користувачі попередили, що з липня-серпня 2022 року зросте ризик аварій і порушення стабільності роботи мереж операторів.

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Такий прогноз зробила Комісія Російського союзу промисловців та підприємців із зв'язку та IT, пише Коммерсант.

При цьому в умовах тотальних санкцій резервів та обладнання операторів вистачить на чотири-шість місяців.

До речі, у документі повідомляється, що вартість телеком-обладнання вже зросла на 40% через відхід західних компаній, а падіння рубля може довести подорожчання до 80%.

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Як ми писали раніше, Росію відключили від міжнародної Мережі. Це означає, що трафік цих провайдерів піде через Азію, що сповільнить швидкість передачі даних для росіян.