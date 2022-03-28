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СЕГОДНЯ Техно

Через полгода в Росси не будет даже мобильной связи: россиян уже предупредили

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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28 марта, 11:09
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Пока власти России кричат, что санкции не вредят экономике страны, бизнес страдает от нехватки важнейшего оборудования
Россиян предупредили о сбоях в работе операторов с июля
Россиян предупредили о сбоях в работе операторов с июля / Фото: Коллаж: Сегодня

Так, российский пользователей предупредили, что с июля-августа 2022 года возрастет риск аварий и нарушения стабильности работы сетей операторов.

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Такой прогноз сделала Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT, пишет Коммерсантъ.

При этом, в условиях тотальных санкций резервов и оборудования операторов хватит на четыре-шесть месяцев.

Кстати, в документе сообщается, что стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных компаний, а падение рубля может довести подорожание до 80%.

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Как мы писали ранее, Россию отключили от международной Сети. Это значит, что трафик этих провайдеров пойдет через Азию, что существенно замедлит скорость передачи данных для россиян.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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