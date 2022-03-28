Через полгода в Росси не будет даже мобильной связи: россиян уже предупредили

Пока власти России кричат, что санкции не вредят экономике страны, бизнес страдает от нехватки важнейшего оборудования

Россиян предупредили о сбоях в работе операторов с июля / Фото: Коллаж: Сегодня

Так, российский пользователей предупредили, что с июля-августа 2022 года возрастет риск аварий и нарушения стабильности работы сетей операторов.

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Такой прогноз сделала Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT, пишет Коммерсантъ.

При этом, в условиях тотальных санкций резервов и оборудования операторов хватит на четыре-шесть месяцев.

Кстати, в документе сообщается, что стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных компаний, а падение рубля может довести подорожание до 80%.

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Как мы писали ранее, Россию отключили от международной Сети. Это значит, что трафик этих провайдеров пойдет через Азию, что существенно замедлит скорость передачи данных для россиян.