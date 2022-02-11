Людині туди не дістатися: робот знайшов під Фукусімою розплавлене ядерне паливо

Попередня спроба відправити невеликого робота з камерами до реактора першого енергоблоку не вдалася через високий рівень радіації всередині.
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Але зображення, зроблені цього тижня роботом ROV-A, продемонстрували зламані конструкції, труби та насипи того, що здається розплавленим паливом та іншим сміттям, зануреним у охолодну воду.
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До речі, в одному місці робот виміряв рівень радіації в 2 зіверти, що є смертельним для людини, пише nbc24.com.
Аварія на АЕС Фукусіма-1
- Сильний землетрус та цунамі у 2011 році пошкодили системи охолодження на атомній електростанції, що призвело до розплавлення трьох активних зон реактора. Це була найбільша техногенна катастрофа після Чорнобиля.
- Більшість їх високорадіоактивного палива впала на дно захисної оболонки, що надзвичайно ускладнило його видалення.
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- У трьох пошкоджених реакторах станції залишилося близько 900 тонн розплавленого ядерного палива, у тому числі близько 280 тонн на першому енергоблоці. Його вивіз – найскладніше завдання, яке за найоптимістичнішими прогнозами займе 30-40 років.
- Раніше з'явилася інформація, що вся поверхня Тихого океану може стати радіоактивною. Справа в тому, що радіоактивний тритій, який Японія скине у воду, за три роки дістанеться берегів США, а ще через сім років – пошириться на весь океан.