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СЕГОДНЯ Техно

Человеку туда не добраться: робот нашел под Фукусимой расплавленное ядерное топливо

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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11 февраля, 13:01
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Робот сделал снимки предположительно насыпи ядерного топлива, которое расплавилось и упало на дно наиболее поврежденного реактора на разрушенной японской атомной станции Фукусима
Робот обследовал пострадавший реактор АЭС Фукусима
Робот обследовал пострадавший реактор АЭС Фукусима / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Предыдущая попытка отправить небольшого робота с камерами в реактор первого энергоблока не удалась из-за высокого уровня радиации внутри.

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Но изображения, сделанные на этой неделе роботом ROV-A, продемонстрировали сломанные конструкции, трубы и насыпи того, что кажется расплавленным топливом и другим мусором, погруженным в охлаждающую воду.

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Кстати, в одном месте робот измерил уровень радиации в 2 зиверта, что является смертельным для человека, пишет nbc24.com.

Авария на АЭС Фукусима-1

  • Сильное землетрясение и цунами в 2011 году повредили системы охлаждения на атомной электростанции, что привело к расплавлению трех активных зон реактора. Это была крупнейшая техногенная катастрофа после Чернобыля.
  • Большая часть их высокорадиоактивного топлива упала на дно защитной оболочки, что чрезвычайно затруднило его удаление.

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  • В трех поврежденных реакторах станции осталось около 900 тонн расплавленного ядерного топлива, в том числе около 280 тонн на первом энергоблоке. Его вывоз – сложнейшая задача, которая по самым оптимистическим прогнозам займет 30-40 лет.
  • Ранее появилась информация, что вся поверхность Тихого океана может стать радиоактивной. Дело в том, что радиоактивный тритий, который Япония сбросит в воду, за три года доберется до берегов США, а еще через семь лет – распространится на весь океан.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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