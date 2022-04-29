Цінний подарунок від Ілона Маска: Україна отримала станції Tesla Powerwall

Станції забезпечать енергопостачання амбулаторій у Бородянці та Ірпені

Ілон Маск передав Україні станції Tesla Powerwall / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський мільярдер Ілон Маск, нещодавно купив Twitter за 44 мільярди доларів, зробив Україні ще один подарунок Генеральний директор SpaceX передав Україні станції Tesla Powerwall.

Сьогодні дві амбулаторії у Бородянці та в Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики. Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації", – написав Федоров.

Перед цим Ілон Маск передав Україні термінали Starlink, забезпечивши зв'язок критичної інфраструктури та військових.

А напередодні Starlink зареєстрував представництво в Україні. Передові інтернет-послуги тепер доступні для всіх бажаючих.