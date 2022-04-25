Ілон Маск придбав Twitter, переплативши сім мільярдів доларів

Бізнесмен хоче перетворити соцмережу на міську цифрову площу зі свободою слова

Ілон Маск придбав Twitter / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський мільярдер та генеральний інженер SpaceX Ілон Маск офіційно став власником великої соціальної мережі Twitter.

Вартість покупки складе 44 мільярди доларів, за ціною 54,20 доларів за акцію, що на 38% відсотків дорожче, ніж акції оцінювалися на момент закриття біржі 1 квітня.

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А на ранок понеділка Twitter оцінювався в 37 мільярдів доларів. Не дивно, чому рада компанії не довго думала над пропозицією Маска.

Маск не пошкодував грошей на Twitter / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Очікується, що угода, яка була одноголосно схвалена радою директорів Twitter, буде закрита у 2022 році за умови схвалення акціонерами Twitter, отримання відповідних дозволів регулюючих органів та виконання інших умов, пише prnewswire.com.

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"Свобода слова – це основа функціонуючої демократії, а Twitter – це міська цифрова площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства. Я також хочу зробити Twitter кращим, ніж будь-коли, розширюючи продукт новими функціями, роблячи алгоритми відкритими для підвищення довіри, перемагаючи спам-ботів та аутентифікуючи всіх людей", – йдеться в прес-релізі Маска.

Цікаво, що нещодавно Ілон Маск міркував на тему створення нової соцмережі і при цьому критикував Twitter через відсутність свободи слова.