Starlink Ukraine: інтернет Ілона Маска зареєстрував представництво в Україні

Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX зареєстровано в Україні.
Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у себе в Telegram.
Американський мільярдер Ілон Маск надав доступ Україні до свого супутникового інтернету одразу після початку війни.
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Starlink працював задля забезпечення зв'язку на критичних об'єктах інфраструктури, і навіть допомагав військовим знищувати ворожу техніку.
А нещодавно Starlink став доступним для всіх бажаючих . Щоправда, цьому передував невеликий скандал, пов'язаний із обмеженнями для цивільних.
ЩО ТАКЕ STARLINK
Starlink – це глобальна супутникова система, що забезпечує високошвидкісний інтернет у тих місцях, де доступ до Мережі був недоступний. Працездатність системи здійснюється за рахунок понад півтори тисячі супутників, що знаходяться на орбіті Землі.
ЯК ПРАЦЮЄ STARLINK
Наземна станція – тарілка, що встановлюється на відкритому повітрі, бажано на даху або в іншому місці, щоб сторонні предмети не заважали сигналу. Були випадки, коли навіть листя дерев переривало сигнал.
Далі тарілка за допомогою кабелю, що входить до комплекту, підключається до Wi-Fi роутера. Потім вам потрібно встановити програму на смартфон і завершити встановлення системи. Все це триває близько 20 хвилин.
ЯК ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО STARLINK
Спочатку потрібно придбати необхідне обладнання. Замовити його можна на офіційному веб-сайті Starlink. Але потрібно бути готовим до того, що ваше замовлення доведеться чекати дуже довго. Вартість терміналу становить 599 доларів, місячна абонентська плата – 110 доларів.