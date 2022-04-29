Ценный подарок от Илона Маска: Украина получила станции Tesla Powerwall

Станции обеспечат энергоснабжение амбулаторий в Бородянке и Ирпене

Илон Маск передал Украине станции Tesla Powerwall / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский миллиардер Илон Маск, недавно купивший Twitter за 44 миллиарда долларов, сделал Украине еще один подарок. Генеральный директор SpaceX передал Украине станции Tesla Powerwall.

Сегодня две амбулатории в Бородянке и в Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества. Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации", – написал Федоров.

Перед этим Илон Маск передал Украине терминалы Starlink, обеспечив связь критической инфраструктуре и военным.

А накануне Starlink зарегистрировал представительство в Украине. Передовые интернет-услуги теперь доступны всем желающим.