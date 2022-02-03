Будто снитч из Гарри Поттера: микророботам "пришили" крылья насекомых

Такие роботы смогут опылять растения или искать людей в разрушенных зданиях после обвалов или других катастроф.
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Их также смогут использовать для мониторинга окружающей среды и развертывания разнообразных опасных условиях, включая боевые действия, пишет TechXplore.
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Новый метод крепления, или искусственная мышечная система, позволит уменьшить вес роботов до минимального.
До сих пор типичные микророботы использовали двигатели, шестерни и другие сложные системы для взмаха крыльями. В 2018 году подобных роботов показывала другая компания.
Вдохновленные пчелами и другими летающими насекомыми, ученые смогли убрать из механизма сложные конструкции. При этом роботы смогут летать довольно быстро.
Новое устройство может стабильно взмахивать крыльями в течение более миллиона циклов, что позволит ему совершать совершать дальние перелеты.
Ранее мы писали:
- Появление очень маленьких роботов ученые и фантасты предсказали много лет назад. Мы сообщали о том, что вскоре появятся микророботы с молекулу и ткань толщиной в атом.
- Мы также рассказывали, как автономный робот-пылесос сбежал из отеля Orchard Park Travelodge в Кембридже.
- Кроме того, лроны, или квадрокоптеры, завоевывают все больше популярности в мире, а новым витком развития беспилотных летательных аппаратов стала возможность погрузиться в их полет с VR-очками.
- Тем временем Meta собралась создавать цифровые копии людей, чтобы загрузить их в метавселенную и позволить людям уйти в нее целиком.