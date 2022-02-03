Будто снитч из Гарри Поттера: микророботам "пришили" крылья насекомых

Инженеры придумали, как сделать рабочими крылья микророботов без сложных двигателей, чтобы уменьшить их до размера насекомых

Роботов научили летать, как насекомых

Такие роботы смогут опылять растения или искать людей в разрушенных зданиях после обвалов или других катастроф.

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Их также смогут использовать для мониторинга окружающей среды и развертывания разнообразных опасных условиях, включая боевые действия, пишет TechXplore.

Новый метод крепления, или искусственная мышечная система, позволит уменьшить вес роботов до минимального.

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До сих пор типичные микророботы использовали двигатели, шестерни и другие сложные системы для взмаха крыльями. В 2018 году подобных роботов показывала другая компания.

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Вдохновленные пчелами и другими летающими насекомыми, ученые смогли убрать из механизма сложные конструкции. При этом роботы смогут летать довольно быстро.

Новое устройство может стабильно взмахивать крыльями в течение более миллиона циклов, что позволит ему совершать совершать дальние перелеты.

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