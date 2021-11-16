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Безответственное поведение: России прилетело от США за испытание космического оружия

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 ноября, 07:15
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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил на брифинге для прессы, что Россия провела испытание противоспутниковой системы, ставшей причиной экстренной ситуации на МКС
Россия сбила собственный спутник, поставив под угрозу жизнь экипажа МКС
Россия сбила собственный спутник, поставив под угрозу жизнь экипажа МКС / Фото: Getty Images, Pixabay

Как мы писали ранее, из-за испытаний Россией космического оружия экипаж МКС готовился к эвакуации из-за космического мусора.

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По словам Прайса, на данный момент было обнаружено более 1500 орбитальных обломков и сотни тысяч кусков орбитального мусора меньшего размера, которые несут угрозу МКС.

Международная космическая станция
Международная космическая станция

"Это испытание значительно увеличит риск для космонавтов на Международной космической станции, а также для других полетов человека в космос.

Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость нашего космического пространства и ясно демонстрирует, что заявления России о противодействии "вооружении" космоса лицемерны", – цитирует Неда Прайса houstonchronicle.com.

В Сети подозревают, что обломки принадлежат спутнику "Космос-1408". Это старый советский спутник, запущенный в 1982 году и уже много лет практически "мертвый".

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"Сообщается, что облако обломков могло быть от "Космоса-1408", но пока ничего не подтверждено, и нет реальных данных", – написал астрофизик Джонатан Макдауэлл в Twitter.

Прайс добавил, что США неоднократно разговаривали с высокопоставленными официальными лицами в Москве, чтобы подчеркнуть, что испытание противоспутниковых средств будет безответственным для международного сообщества.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс / Фото: Getty Images

"То, что русские сделали сегодня с этими 1500 орбитальными обломками, представляет опасность не только для этих астронавтов, но и для спутников в интересах всех стран", – сказал Прайс.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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