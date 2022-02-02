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Вагітний чоловік та расова різноманітність: які нові смайли додав Apple

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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2 лютого, 13:14
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Соцмережі та програми регулярно розширюють числа емоджі для користувачів. Зокрема, намагаючись охопити якомога ширше коло потреб
Apple додав нові смайли, включаючи незвичайні
Apple додав нові смайли, включаючи незвичайні

Користувачі найчастіше вибирають одні й ті самі смайли для спілкування з іншими: ми вже писали раніше, які смайли стали найпопулярнішими 2021 року.

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Тим не менш, тепер компанія вирішила дати можливість людям усіх рас та гендерної ідентифікації можливість проявити себе, відсилаючи емоджі співрозмовнику, пише emojipedia.

Нові смайли з'явилися на iOS в рамках першої бета-версії iOS 15.4. До них відносяться тане обличчя, вагітний чоловік, дзеркальна диско-куля та мультирасові смайлики рукостискання.

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Apple продовжив тенденцію гендерно-нейтральних смайлів, додавши вагітного чоловіка.

Бета-оновлення також включає сім абсолютно нових смайликів жестів рук з модифікаторами тону шкіри.

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Включено також 25 нових версій рукостискання з різними відтінками шкіри, включаючи ті, де шкіра двох рук, що тиснуть один одного, різна.

З'явилося кілька нових доповнень у категоріях смайликів. "тварини та природа", "їжа та напої", "предмети", "символи".

Остаточний публічний випуск iOS 15.4 стане доступним користувачам у березні чи квітні 2022 року.

Нагадаємо, раніше iPhone навчили розпізнавати обличчя навіть у захисній масці.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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