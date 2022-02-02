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СЕГОДНЯ Техно

Беременный мужчина и расовое разнообразие: какие новые смайлы добавил Apple

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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2 февраля, 13:14
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Соцсети и приложения регулярно расширяют числи эмоджи для пользователей. В том числе, пытаясь охватить как можно более широкий круг потребностей
Apple добавил новые смайлы, включая необычные
Apple добавил новые смайлы, включая необычные

Пользователи чаще всего выбирают одни и те же смайлы для общения с другими: мы уже писали ранее, какие смайлы стали самыми популярными в 2021 году.

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Тем не менее, теперь компания решила дать возможность людям всех рас и гендерной идентификации возможность проявить себя, отсылая эмоджи собеседнику, пишет emojipedia.

Новые смайлики появились на iOS в рамках первой бета-версии iOS 15.4. К ним относятся тающее лицо, беременный мужчина, зеркальный диско-шар и мультирасовые смайлики рукопожатия.

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Apple продолжил тенденцию гендерно нейтральных смайлов, добавив беременного мужчину.

Бета-обновление также включает в себя семь совершенно новых смайликов жестов рук с модификаторами тона кожи.

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Включены также 25 новых версий рукопожатия с разными оттенками кожи, включая те, где кожа двух пожимающих друг друга рука разная.

Появились несколько новых дополнений в категориях смайликов "животные и природа", "еда и напитки", "предметы", "символы".

Окончательный публичный выпуск iOS 15.4 станет доступен пользователям в марте или апреле 2022 года.

Напомним, ранее iPhone научили распознавать лицо даже в защитной маске.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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