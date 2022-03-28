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Байрактар с украинским двигателем: турецкая компания показала новый смертоносный дрон

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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28 марта, 20:03
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Турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на выпуске боевых беспилотника, продемонстрировала новую модель компании
Новый турецкий беспилотник получил название Bayraktar KIZILELMA
Новый турецкий беспилотник получил название Bayraktar KIZILELMA / Фото: Коллаж: Сегодня

Кодовое название проекта изначально было MİUS, его разработки начались еще в 2013 году. А 12 марта 2022 года было объявлено, что беспилотник будет носить имя KIZILELMA.

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Накануне владелец компании Сельчук Байрактар похвастался в Сети, что компания собрала первую опытную модель Bayraktar KIZILELMA.

Новый беспилотник будет развивать скорость до 800 км/час и переносить грузы весом до 1500 кг, а общая масса дрона при составит 6000 кг.

Боевой радиус дрона составит 930 км, а потолок высоты – 11 км. При этом, в воздухе он сможет находиться до 5 часов. БПЛА может быть вооружен ракетами класса "воздух-воздух", "воздух-земля", а также авиабомбами.

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Но главная изюминка – двигатели. Турецкий дрон будет оснащаться украинскими двигателями государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" АИ-25ТЛТ.

Bayraktar KIZILELMA будет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль ВМС Турции TCG Anadolu, который еще строится. Это будет первый в мире авианосец для дронов.

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В Сети уже пишут, что новый турецкий дрон открывает эру беспилотных самолетов – классический самолеты, в том числе новейший F-35, уйдут в прошлое.

Ранее в "Дія" запустили игру, в которой можно управлять "Байрактаром" и уничтожать врагов с воздуха.

Александр Трикиша
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