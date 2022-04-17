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Астрономи підтвердили розмір найбільшої у світі комети

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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17 квітня, 19:28
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Комету Бернардинеллі-Бернштейна виявили ще у 2014 році, але до сьогодні не могли точно визначити її розмір
Вчені підтвердили розмір найбільшої комети у світі
Вчені підтвердили розмір найбільшої комети у світі / Фото: Pixabay

Астрономи за допомогою телескопа Хаббл підтвердили існування найбільшої з будь-коли виявлених комет. Вона пролетить повз Сонце наступного десятиліття.

Комета C/2014 UN271, також відома як комета Бернардінеллі-Бернштейна, названа на честь першовідкривачів, має ширину близько 130 км – для порівняння, це відстань від Києва до Житомира.

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Її ядро, за оцінками, важить 500 трильйонів тонн, що приблизно в 100 000 разів більше, ніж більшість комет, пише phys.org.

Крім того, комета рухається зі швидкістю 35 тисяч миль/годину і наближається до Землі, але людству нема про що турбуватися, коли вона здійснить максимальне зближення в 2031 році, тому що комета буде на відстані майже 2 мільярди км від Сонця, що трохи більше, ніж відстань між Землею та Сатурном.

"Ця комета – буквально вершина айсберга серед багатьох тисяч комет, які надто слабкі, щоб їх можна було побачити у більш віддалених частинах Сонячної системи.

Ми завжди підозрювали, що ця комета має бути великою, бо вона така яскрава на такій великій відстані. Тепер ми підтверджуємо, що це так", – заявив професор планетології та астрономії Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі Девід Джуітт.

Комету виявили Педро Бернардинеллі та Гері Бернштейн на архівних зображеннях у 2014 році, коли вона була на відстані понад 3 мільярди кілометрів від Сонця, що вже тоді говорило про її гігантські розміри.

Олександр Трикіша
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