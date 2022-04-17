Астрономы подтвердили размер самой большой кометы во Вселеннной

Комету Бернардинелли-Бернштейна обнаружили еще в 2014 году, но до сегодняшнего дня не могли точно определить ее размер

Ученые подтвердили размер самой большой кометы в мире / Фото: Pixabay

Астрономы с помощью телескопа Хаббл подтвердили существование крупнейшей из когда-либо обнаруженных комет. Она пролетит мимо Солнца в следующем десятилетии.

Комета C/2014 UN271, также известна как комета Бернардинелли-Бернштейна, названная в честь первооткрывателей, имеет ширину около 130 км – для сравнения, это расстояние от Киева до Житомира.

Реклама

Ее ядро, по оценкам, весит 500 триллионов тонн, что примерно в 100 000 раз больше, чем у большинства комет, пишет phys.org.

Кроме того, комета движется со скоростью 35 тысяч миль/час и приближается к Земле, но человечеству не о чем беспокоиться, когда она совершит максимальное сближение в 2031 году, потому что комета будет находиться на расстоянии почти в 2 миллиарда км от Солнца, что немного больше, чем расстояние между Землей и Сатурном.

"Эта комета – буквально вершина айсберга среди многих тысяч комет, которые слишком слабы, чтобы их можно было увидеть в более отдаленных частях Солнечной системы. Мы всегда подозревали, что эта комета должна быть большой, потому что она такая яркая на таком большом расстоянии. Теперь мы подтверждаем, что это так", – заявил профессор планетологии и астрономии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Джуитт.

Комету обнаружили Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном на архивных изображениях в 2014 году, когда она была на расстоянии более 3 миллиардов км от Солнца, что уже тогда говорило о ее гигантских размерах.