Телескоп Хаббл виявив найдальшу зірку з будь-коли бачених

Зірка під назвою Еарендель знаходиться на відстані майже 13 мільярдів світлових років від Землі

Хаббл побачив найдальшу зірку з будь-коли бачених / Фото: Колаж: Сьогодні

Нове дослідження показало, що найдальша одиночна зірка, яку будь-коли бачили, датується менш ніж 1 мільярдом років після народження Всесвіту.

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Вчені прозвали зірку Еарендел від давньоанглійського слова, що означає "ранкова зірка" або "висхідне світло".

Еарендель, чиє технічне позначення WHL0137-LS, як мінімум у 50 разів більше за масу Сонця і в мільйони разів яскравіше.

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Ця нововідкрита зірка, виявлена космічним телескопом NASA Хаббл, знаходиться так далеко, що її світлу знадобилося 12,9 мільярда років, щоб досягти Землі, пише space.com.

Втім, вчені наголошують, що це не найдальший об'єкт, коли-небудь виявлений людством.

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"Хаббл спостерігав галактики на великих відстанях. Проте ми бачимо світло від мільйонів їхніх зірок, змішаних разом. Це найвіддаленіший об'єкт, де ми можемо ідентифікувати світло від окремої зірки", – каже один із дослідників.

Раніше ми писали, що астрономи показали космічне злиття трьох галактик. Космічний телескоп NASA Хаббл зафіксував те, що відбувається у процесі потрійного злиття галактик.