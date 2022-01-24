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Майбутнє Чумацького шляху: астрономи показали вальс галактик-метеликів у космосі (фото)

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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24 січня, 21:44
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Приблизно в 60 млн світлових років від нас дві галактики, прозвані галактиками-метеликами, починають стикатися та зливатися одна з одною
Галактики-метелики злилися у вальсі
Галактики-метелики злилися у вальсі / Фото: ESO

Галактики NGC4567 і NGC4568, прозвані так через їхню крилоподібну структуру, знаходяться в сузір'ї Діви.

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Знімок було зроблено Дуже Великим Телескопом ESO в обсерваторії Параналь у Чилійських Андах, пише ESO.

Зіткнення галактик не є чимось незвичайним у Всесвіті, зазначають астрономи. Це швидше нагадує вальс, що виконується зірками, газом та пилом під дією гравітації.

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Таке зіткнення та злиття вважається також можливою долею також Чумацького Шляху, який, як вважають учені, рано чи пізно вступить у свій танець-злиття з галактикою Андромеда.

Нагадаємо, раніше фізики змусили Великий адронний колайдер відтворити народження нашого Всесвіту.

Фото NASA

Астрономи показали також, як дві чорні дірки злилися в танці, ніби герої космічного роману.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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