Майбутнє Чумацького шляху: астрономи показали вальс галактик-метеликів у космосі (фото)

Приблизно в 60 млн світлових років від нас дві галактики, прозвані галактиками-метеликами, починають стикатися та зливатися одна з одною

Галактики-метелики злилися у вальсі / Фото: ESO

Галактики NGC4567 і NGC4568, прозвані так через їхню крилоподібну структуру, знаходяться в сузір'ї Діви.

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Знімок було зроблено Дуже Великим Телескопом ESO в обсерваторії Параналь у Чилійських Андах, пише ESO.

Зіткнення галактик не є чимось незвичайним у Всесвіті, зазначають астрономи. Це швидше нагадує вальс, що виконується зірками, газом та пилом під дією гравітації.

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Таке зіткнення та злиття вважається також можливою долею також Чумацького Шляху, який, як вважають учені, рано чи пізно вступить у свій танець-злиття з галактикою Андромеда.

Нагадаємо, раніше фізики змусили Великий адронний колайдер відтворити народження нашого Всесвіту.

Фото NASA

Астрономи показали також, як дві чорні дірки злилися в танці, ніби герої космічного роману.