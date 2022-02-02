Астероид врежется в Землю через шесть месяцев: как спасти планету

Сюжет нашумевшего фильма "Не смотрите наверх" рассказывает об астероиде длиной 10 км, который направляется к Земле и уничтожит все живое всего через полгода. Фильм не имеет хэппиенда. А как насчет реальной жизни?

Человечество сможет спастись от астероида / Фото: Pixabay

Астероид, попытки ученых достучаться к политикам и апатия публики к нему в фильме – это аллегория бездействия мира перед лицом глобального потепления.

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Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в фильме "Не смотри вверх" / Фото: Netflix

Тем не менее, физики Филип Любин и Алекс Коэн из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре серьезно отнеслись к такой угрозе и определили, как спасти планету в случае реального астероида.

"Мы показываем, что человечество перешагнуло технологический порог, чтобы не дать нам пойти по пути динозавров", – комментируют свой план ученые.

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Как спасти Землю от астероида

С чисто технической точки зрения, Землю возможно спасти от уничтожения космическим телом. Исследователи считают, что для уничтожения астероид такого размера менее чем за полгода нам пришлось бы использовать ядерное оружие.

Для этого бы понадобилось менее 10 процентов от нынешнего мирового ядерного арсенала.

Хватит даже 10 процентов от мирового арсенала ядерного оружия

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Ядерные бомбы могли бы быть запущенными с помощью системы космического запуска NASA или многоразового корабля Starship SpaceX, однако они до сих пор находятся в разработке.

Однако у человечества была бы лишь месяц на подготовку, ведь запуск оружия нужно было выполнить за пять месяцев до предполагаемой даты столкновения. А это значит, что у нас бы была бы лишь одна попытка.

Ядерное оружие спасет Землю от астероида / Фото: Коллаж: Сегодня

Только этот план позволит человечеству разбить астероид на мелкие кусочки и спасти Землю, пишет interestingengineering.com.

Исполняющий обязанности главы офиса планетарной защиты Европейского космического агентства Детлеф Кошны назвал идею разумной, но сомневается, что мы успеем подготовиться всего за месяц.

Падение астероида такого размера уничтожит все живое / Фото: The New York Times

"Даже если ядерных взрывных устройств будет достаточно, вам все равно нужно будет поднять их на ракете всего за четыре недели. Я не понимаю, как это может произойти", – поделился мнением чиновник.

Впрочем, ученые успокаивают: нет никакой угрозы, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.

Кстати, ранее мы писали, что астроном снял гигантский астероид, пролетевший рядом с Землей. Астроном сфотографировал большой астероид шириной в один километр, когда он 18 января приблизился к Земле ближе всего за 90 лет.