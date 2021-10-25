Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Техно

Крадуть технології: на Apple подали в суд через iPhone 13

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
25 жовтня, 12:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дві різні компанії подали в суд на Apple через технологій в iPhone 13. Позови стосуються порушення патентних прав щодо конструкції об'єктивів Apple iPhone і технологій NFC
iPhone 13 був представлений в середині вересня
iPhone 13 був представлений в середині вересня

Перший позов поданий канадською компанією ImmerVision, яка спеціалізується на ширококутній оптиці і обробці зображень.

Читайте також: Phone 13, Apple Watch 7 і два iPod – як виглядають і скільки коштують новинки від Apple

Реклама

У своїй скарзі ImmerVision стверджує, що її патент на "Метод захоплення і відображення цифрового панорамного зображення зі змінною роздільною здатністю", виданий в 2005 році, порушений пристроями Apple.

Стверджується, що порушення патенту виявили в Apple iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max, але також технологія може бути задіяна в молодших моделях.

Так виглядає iPhone 13
Так виглядає iPhone 13

Реклама

У другому позові, поданому ірландською патентною холдинговою компанією Aire Technology Limited, стверджується, що Apple порушує три об'єкти інтелектуальної власності, що належать до технологій NFC і цифрових гаманців, пише appleinsider.com.

Обидві компанії в своїх позовах вимагають відшкодування збитків і судових витрат. Суми не вказуються.

Нагадаємо, що в середині жовтня Apple показав новий MacBook Pro: особливості, характеристики і ціни. Apple провів другу осінню презентацію своїх продуктів.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Краса космосу
Кращі астрономічні фото
Фото кільцевого сонячного затемнення в Тибеті виграло головну нагороду
Переможці в інших номінаціях
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опитування
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти