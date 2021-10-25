Крадуть технології: на Apple подали в суд через iPhone 13

Дві різні компанії подали в суд на Apple через технологій в iPhone 13. Позови стосуються порушення патентних прав щодо конструкції об'єктивів Apple iPhone і технологій NFC

iPhone 13 був представлений в середині вересня

Перший позов поданий канадською компанією ImmerVision, яка спеціалізується на ширококутній оптиці і обробці зображень.

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У своїй скарзі ImmerVision стверджує, що її патент на "Метод захоплення і відображення цифрового панорамного зображення зі змінною роздільною здатністю", виданий в 2005 році, порушений пристроями Apple.

Стверджується, що порушення патенту виявили в Apple iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max, але також технологія може бути задіяна в молодших моделях.

Так виглядає iPhone 13

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У другому позові, поданому ірландською патентною холдинговою компанією Aire Technology Limited, стверджується, що Apple порушує три об'єкти інтелектуальної власності, що належать до технологій NFC і цифрових гаманців, пише appleinsider.com.

Обидві компанії в своїх позовах вимагають відшкодування збитків і судових витрат. Суми не вказуються.

Нагадаємо, що в середині жовтня Apple показав новий MacBook Pro: особливості, характеристики і ціни. Apple провів другу осінню презентацію своїх продуктів.