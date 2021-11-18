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Apple за 100 миллионов уладит дело по обвинению в монополии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 ноября, 09:56
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Судебное разбирательство по делу о монополии Apple в App Store, скорее всего, завершился мировым соглашением. Правда, Apple придется выложить крупную сумму
Apple ведет разработку революционного iPhone 15
Apple ведет разработку революционного iPhone 15 / Фото: REUTERS

Накануне судья вынесла предварительное одобрение предложения о досудебном урегулировании коллективного иска, инициированного разработчиками. Ранее на Apple подали в суд из-за iPhone 13.

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По условиям соглашения Apple создаст фонд в размере 100 миллионов долларов, к которому разработчики смогут получить доступ на основе их исторической выручки от App Store.

Apple откупится от разработчиков за 100 млн долларов
Apple откупится от разработчиков за 100 млн долларов / Фото: REUTERS

Разработчики, которые зарабатывали 1 миллион долларов или меньше в США каждый календарный год с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года, могут получать от 250 до 30 000 долларов.

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Более высокие выплаты будут выплачиваться тем, кто более активно участвовал в экосистеме App Store.

В дополнение к выплате 100 миллионов долларов Apple согласилась сохранить программу малого бизнеса App Store в ее нынешней структуре в течение следующих трех лет.

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Судебный процесс тянется с 2019 года, когда группа разработчиков iOS обвинила Apple в использовании своей монополии в App Store для наложения убийственных" комиссий, сообщает macrumors.com.

Разработчики были недовольны 30-процентным отчислениями в пользу Apple.

Проблема была в значительной степени решена, когда Apple представила программу для малого бизнеса App Store и снизила комиссионные до 15 процентов для разработчиков, зарабатывающих менее 1 млн долларов в течение данного календарного года.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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