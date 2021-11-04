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Apple Watch врятували життя велосипедисту після ДТП

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 листопада, 10:35
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Apple Watch знову врятували життя свого господаря. Розумний гаджет викликав швидку допомогу після ДТП за участю велосипедиста
Apple Watch викликали швидку своєму господарю
Apple Watch викликали швидку своєму господарю

Британський велосипедист Джей Діксон був збитий автомобілем, внаслідок чого він злетів з велосипеда та отримав струс мозку, а його Apple Watch зафіксували падіння завдяки спеціальним датчикам.

Діксон зізнався, що якби зіткнення сталося трохи правіше, його вже б не було в живих. Водій авто намагався привести його до тями, але у хлопця не було сил піднятися на ноги.

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Раніше ми писали, що iPhone та Apple Watch зможуть викликати екстрені служби у разі ДТП.

"Коли я впав, мій годинник надіслав сигнал екстреної допомоги службам екстреної допомоги та моєму партнеру.

Вони виявили, що я впав, і відправили їм моє точне місцезнаходження. Мій партнер був там протягом 15 хвилин", – розповів про інцидент Джей Діксон.

До речі, ми вже писали, що Apple Watch викликали швидку мотоциклісту, що знепритомнів після ДТП.

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Apple представила функцію виявлення падіння для Apple Watch ще 2018 року. Якщо ваші Apple Watch виявлять, що ви впали, вони відобразять попередження.

Якщо ваш годинник зафіксував, що ви нерухомі протягом хвилини після падіння, вони автоматично зателефонують до служби екстреної допомоги.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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