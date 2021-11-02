iPhone та Apple Watch зможуть викликати екстрені служби у разі ДТП

У 2022 році Apple додасть до iPhone і Apple Watch нову функцію "виявлення збоїв", яка автоматично набирає 911, якщо виявляє, що користувач потрапив в автомобільну аварію

Устройство Apple вызывает экстренные службы

Виявлення збоїв витягуватиме дані з датчиків, які Apple використовує на своїх пристроях. До речі, ми вже писали, що Apple Watch викликали швидку мотоциклісту, який знепритомнів після ДТП.

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Наприклад, за допомогою акселерометра ця функція може визначити коли виникає сплеск гравітаційної сили при ударі.

При виявленні збоїв негайно викликаються служби екстреної допомоги, пише The Wall Street Journal.

Apple тестувала цю функцію протягом останнього року. Згідно з документами, пристрої Apple виявили понад 10 мільйонів підозрілих випадків. Понад 50 000 із них привели до дзвінка до служби екстреної допомоги.

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Мотоциклісту пощастило, що в нього на руці був розумний годинник

Зазначається, що Apple представила функцію виявлення падіння Apple Watch ще в 2018 році. Якщо ваші Apple Watch виявлять, що ви впали, вони відобразять попередження.

Якщо ваш годинник виявить, що ви нерухомі протягом хвилини після падіння, вони автоматично зателефонують до служби екстреної допомоги. Виявлення збоїв працюватиме приблизно так само.