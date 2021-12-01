Apple зареєструвала патент на пристрій для корекції зору

Гарнітура може з'явитися вже у 2022 році

Гарнітура буде виконана в складному та дорогому дизайні/Колаж: Сьогодні

У мережі виявили патент Apple, в якому описується система корекції зору. Припускається, що це може бути одна з функцій гарнітури доповненої реальності.

Про це інформують на порталі ITHome.

Реклама

Опис патенту

В описі патенту зазначається, що у користувачів можуть бути різного виду проблеми з очима, тому для носіння гарнітури можуть знадобитися коригувальні лінзи.

Крім того, документ описує систему відображення і корекції зору, що включає дисплей, оправу для окулярів і знімний об'єктив. Саме знімний об'єктив містить в собі елемент для коригування зору.

Коли гарнітура вийде на ринок?

Перша гарнітура доповненої реальності Apple буде виконана в складному і дорогому дизайні і може бути представлена у 2022 році.

Реклама

Apple запатентувала зовнішній ліхтарик для iPhone

Американський техногігант Apple отримав патент на "зовнішній спалах" для серії своїх гаджетів, який синхронізуватиметься з уже вбудованим у пристрій. Цей зовнішній "ліхтарик" можна буде під'єднати через дротову мережу (інтерфейс Lightning) або через Wi-Fi.

Додатковий спалах повинен спрацьовувати одночасно зі спалахом, вбудованим у мобільний пристрій. Імпульси вбудованого та зовнішнього спалаху синхронізують.

Читайте також