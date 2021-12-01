Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

Apple зареєструвала патент на пристрій для корекції зору

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
1 грудня, 04:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гарнітура може з'явитися вже у 2022 році
Гарнітура буде виконана в складному та дорогому дизайні/Колаж: Сьогодні
Гарнітура буде виконана в складному та дорогому дизайні/Колаж: Сьогодні

У мережі виявили патент Apple, в якому описується система корекції зору. Припускається, що це може бути одна з функцій гарнітури доповненої реальності.

Про це інформують на порталі ITHome.

Реклама

Опис патенту

В описі патенту зазначається, що у користувачів можуть бути різного виду проблеми з очима, тому для носіння гарнітури можуть знадобитися коригувальні лінзи.

Крім того, документ описує систему відображення і корекції зору, що включає дисплей, оправу для окулярів і знімний об'єктив. Саме знімний об'єктив містить в собі елемент для коригування зору.

Коли гарнітура вийде на ринок?

Перша гарнітура доповненої реальності Apple буде виконана в складному і дорогому дизайні і може бути представлена у 2022 році.

Реклама

Apple запатентувала зовнішній ліхтарик для iPhone

Американський техногігант Apple отримав патент на "зовнішній спалах" для серії своїх гаджетів, який синхронізуватиметься з уже вбудованим у пристрій. Цей зовнішній "ліхтарик" можна буде під'єднати через дротову мережу (інтерфейс Lightning) або через Wi-Fi.

Додатковий спалах повинен спрацьовувати одночасно зі спалахом, вбудованим у мобільний пристрій. Імпульси вбудованого та зовнішнього спалаху синхронізують.

Читайте також

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти