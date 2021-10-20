Apple випустила серветку для дисплея за 500 грн: вже вишикувалася черга

У понеділок Apple провела другу осінню презентацію своїх нових продуктів, але під час онлайн трансляції фанатам не показали одну з новинок

Apple випустила фірмову салфетку / Фото: Apple

У цей день були презентовані нові MacBook Pro і бездротові навушники AirPods 3 покоління.

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Проте, поза увагою залишився один з найбільш спірних продуктів Apple – тканинна серветка для протирання дисплея. Вона являє собою звичайну серветку з невеликим логотипом Apple в кутку.

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"Серветка з м'якого неабразивного матеріалу швидко і якісно очистить будь-який дисплей Apple, в тому числі зі скла з нанотекстурою", – йдеться на сайті виробника.

Коштує це диво буде 19 доларів (близько 500 грн.). При цьому, в деяких країнах серветка викликала настільки великий ажіотаж, що доведеться чекати нової партії до грудня, пише mydrivers.com.