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Apple показав новий MacBook Pro: особливості, характеристики і ціни

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 жовтня, 21:36
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Сьогодні Apple провів другу осінню презентацію своїх продуктів. Фанатам показали нові MacBook Pro. Попереднє замовлення стартує вже сьогодні!
MacBook Pro в двух варіантах - з екраном в 14 і 16 дюймів
MacBook Pro в двух варіантах - з екраном в 14 і 16 дюймів

Під час сьогоднішньої презентації Apple також представила AirPods 3 покоління. А потім перейшли до головної родзинки – MacBook Pro.

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Порівняння з попередньою моделлю:

Як і очікувалося, модель вийде в двох варіантах – з діагоналлю екрана в 14 і 16 дюймів. Обидва йдуть з вирізом "чубчиком" під фронтальну камеру, як у смартфонів. При цьому, меню macOS буде переміщено вгору по боках від вирізу.

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В Apple розхвалювали екран як кращий на ринку. До речі, частота оновлення екрану складе 120 Гц.

Це ж стосується і процесора. Новинка отримає новенькі M1 Pro і M1 Max. На своїх графіках Apple показала, наскільки вони краще конкурентів і попередників.

Також MacBook Pro отримав непоганий набір портів. По-перше, повернули роз'єм зарядки MagSafe, але заряджатися можна і через USB-С. Також є порти HDMI, Thunderbolt 4 і слот для SD-карти.

Закінчуючи зовнішнім виглядом, зазначимо, що макбуки позбулися Touch Bar, замість нього тепер традиційні фізичні кнопки.

Всередині, крім нових процесорів, встановлені надшвидкі накопичувачі зі швидкістю передачі даних 7,4 Гб/с.

14-дюймовий MacBook Pro може працювати 17 годин в режимі відтворення відео, а версія з 16 дюймів працює 21 год. У той же час MacBook Pro отримав швидку зарядку – до 50 відсотків макбук заряджається за 30 хвилин.

Вартість 14-дюймового MacBook Pro стартує від 1999 доларів, а MacBook Pro з 16-дюймовим екраном – з 2499 доларів. Передзамовлення стартує вже сьогодні, а отримати покупку можна на наступному тижні.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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