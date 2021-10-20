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Apple выпустила салфетку для дисплея за 500 грн: уже выстроилась очередь

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 октября, 14:34
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В понедельник Apple провела вторую осеннюю презентацию своих новых продуктов, но во время онлайн трансляции фанатам не показали одну из новинок
Apple выпустила фирменную салфетку
Apple выпустила фирменную салфетку / Фото: Apple

В этот день были презентованы новые MacBook Pro и беспроводные наушники AirPods 3 поколения.

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Тем не менее, без внимания осталась один из самых спорных продуктов Apple – тканевая салфетка для протирки дисплея. Она представляет собой обычную салфетку с небольшим логотипом Apple в углу.

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"Салфетка из мягкого неабразивного материала быстро и качественно очистит любой дисплей Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой", – говорится на сайте производителя.

Стоит это чудо будет 19 долларов (около 500 грн.). При этом, в некоторых странах салфетка вызвала настолько большой ажиотаж, что придется ждать новой партии до декабря, пишет mydrivers.com.

Appleсалфетка
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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