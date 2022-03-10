App Store и Apple Pay перестали работать в России: скоро айфоны превратятся в кирпичи

Apple сразу ввел санкции против России после вторжения в Украину. Компания приостановил все продажи продукции в РФ и еще тогда сообщалось о прекращении работы Apple Pay.
Также с сегодняшнего дня Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты, поэтому их нельзя привязать в платежные системы. Добавим, что Google Pay и Samsung Pay тоже недоступны.
В России сообщают, что возможность оплаты в App Store все же остается – через Apple ID или по номеру мобильного телефона. Но, надеемся, вскоре и эту лазейку прикроют.
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Кроме этого, в Apple отключили возможность наносить метки на карты в Apple Maps. Ранее появилась информация, что таким образом оккупанты заменили метки, которые ранее наносили на здания и дороги.
Напомним, что накануне Apple представила iPhone SE и iPad Air: мы приводили характеристики и цены новинок. Это была первая презентация новых продуктов компании в 2022 году.
Кстати, презентация началась с выступления гендиректора Apple Тима Кука в сине-желтых тонах.