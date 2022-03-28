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Anonymous зламали базу російського пропагандистського телеканалу

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28 березня, 04:28
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Хакери обіцяють оприлюднити величезну кількість даних
Всеросійська державна телерадіокомпанія була зламана Anonymous/Фото: колаж: "Сьогодні"
Всеросійська державна телерадіокомпанія була зламана Anonymous/Фото: колаж: "Сьогодні"

Хакери з Anonymous зламали ВДТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія). "Россия-1" — головний телеканал цієї компанії, на якому працюють пропагандисти Скабєєва, Соловйов та Попов.

Про це хакери повідомили на своїй сторінці у Twitter.

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Деталі

Базу російської телерадіокомпанії зламала хакерська група "NB65", афілійована з Anonymous. Найближчим часом хакери пообіцяли опублікувати 870 ГБ даних ВДТРК.

Anonymous зламали сайт Росатома і передали привіт Путіну

Хакерська група Anonymous зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" і злила гігабайти даних.

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Тимчасово офіційний сайт корпорації не працював. Під гарячу руку хакерів також потрапили російський оператор АЕС "Росенергоатом" та Всеросійський науково-дослідний інститут експлуатації атомних електростанцій (ВНДІАЕС).

На кожному з цих сайтів була додана нова html-сторінка з посланням президенту РФ Володимиру Путіну – #FCKPTN.

"І перш ніж ви запитаєте: ні, це не атомна станція була зламана, ми ніколи не будемо наражати на небезпеку чиїсь життя. Сайт був зламаний", – пояснили Anonymous в Twitter.

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