Anonymous зламали базу російського пропагандистського телеканалу

Хакери з Anonymous зламали ВДТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія). "Россия-1" — головний телеканал цієї компанії, на якому працюють пропагандисти Скабєєва, Соловйов та Попов.

Про це хакери повідомили на своїй сторінці у Twitter.

Базу російської телерадіокомпанії зламала хакерська група "NB65", афілійована з Anonymous. Найближчим часом хакери пообіцяли опублікувати 870 ГБ даних ВДТРК.

