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Хакери Anonymous злили секретний наказ Міноборони РФ про війну в Україні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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28 березня, 18:34
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Хакерська група Anonymous зламала базу даних Міністерства оборони Росії та опублікувала секретний документ про Україну
У Росії незадоволені, що солдати здаються у полон
У Росії незадоволені, що солдати здаються у полон / Фото: Колаж: Сьогодні

У ньому йдеться, що Росія готує серію фейкових відео та фото з метою дискредитувати українську армію у зв'язку зі збільшенням випадків здавання російських військовослужбовців у полон.

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У наказі йдеться:

  • 1. Розробити та поширити серію відеоматеріалів з демонстрацією нелюдської поведінки військовослужбовців Збройних Сил України та націоналістичних формувань на території України щодо полонених, які виявили добровільне бажання здатися у полон.
  • 2. Розробити та поширити серію графічних матеріалів, з доказами фактів використання підставних осіб під час зйомок брифінгів взятих у полон військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації. Також спростувати факт використання Збройними Силами Російської Федерації військовослужбовців, які проходять військову службу на заклик.
  • 3. Здійснити інформаційний супровід матеріалів у коментарях, основним аргументом зазначати порушення женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

У Мережі звернули увагу ще один цікавий факт – наказ підписав тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони російської федерації генерал Дмитро Булгаков. А де ж Шойгу?

Міністр оборони Сергій Шойгу зник із середини березня і з'явився на публіці лише один раз. Полковник СБУ Роман Костенко пояснив, що сталося із Шойгу.

Олександр Трикіша
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