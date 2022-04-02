Anonymous объявили войну компаниям, не уходящим из России

Хакеры anonymousобъявили войну западным компаниям, которые продолжают вести бизнес в России, несмотря на введенные санкции.
Об этом Anonymous сообщили в Twitter.
"Следующая киберцель Anonymous — западные компании, которые все еще ведут бизнес в России", — сообщили хакеры.
Кроме того, Anonymous сломали и обнародовали содержимое 200 тысяч писем электронной почты российской юридической фирмы Capital Legal Services, занимающейся адвокатской деятельностью в разных сферах. А также более 150 тысяч электронных писем, 8,2 тысячи файлов и несколько сотен гигабайтов баз данных государственной компании "Мосэкспертиза", созданной Московской торгово-промышленной палатой. Под атаку хакеров попал и Липецкий завод, производящий зенитные установки и танки. Anonymous слили 25 Гб информации.
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Anonymous взломали серверы Росавиации
Хакерская группа Anonymous сломала серверы управление гражданской авиации России РФ потеряла около 65 терабайтов данных.
"Мощная кибератака на серверы Росавиации: ни данных, ни резервной копии", – сообщили Anonymous в Twitter.