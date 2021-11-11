600 человек за 60 лет: NASA запустило в космос юбилейного астронавта

Сегодня ночью NASA и SpaceX спешно запустили миссию Crew-3. Полет стал историческим – в космос отправился 600-й человек за 60 лет освоения дальних рубежей
Маттиас Маурер стал 600-м человеком в космосе / Фото: REUTERS
В состав экипажа Crew-3 вошли Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон из NASA, а также Маттиас Маурер из Европейского космического агентства. Они заменят на МКС экипаж миссии Crew-2, который вернулся на землю накануне.
Читайте также: Это фантастика! 50 лучших фото Земли из космоса
По сведениям NASA, Маурер станет 600-м человеком в истории, достигшим космоса за 60 лет с момента первого полета человека в космос. Первопроходцем стал Юрий Гагарин в 1961 году, пишет interestingengineering.com.
Юрий Гагарин / Фото: Газета.Ru
Space.com сообщает, что в список астронавтов вошли и недавние космические туристы Уильям Шатнер и Джефф Безос.
Тем не менее, Федеральное авиационное управление (FAA) недавно заявило, что они не считаются космонавтами. Организация даже изменила собственные правила, чтобы не раздавать почетное звание случайным туристам.
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Александр Трикиша
Редактор редакции Спорт
Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua Больше статей автора