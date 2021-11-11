600 человек за 60 лет: NASA запустило в космос юбилейного астронавта

Сегодня ночью NASA и SpaceX спешно запустили миссию Crew-3. Полет стал историческим – в космос отправился 600-й человек за 60 лет освоения дальних рубежей

Маттиас Маурер стал 600-м человеком в космосе / Фото: REUTERS

В состав экипажа Crew-3 вошли Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон из NASA, а также Маттиас Маурер из Европейского космического агентства. Они заменят на МКС экипаж миссии Crew-2, который вернулся на землю накануне.

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По сведениям NASA, Маурер станет 600-м человеком в истории, достигшим космоса за 60 лет с момента первого полета человека в космос. Первопроходцем стал Юрий Гагарин в 1961 году, пишет interestingengineering.com.

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Юрий Гагарин / Фото: Газета.Ru

Space.com сообщает, что в список астронавтов вошли и недавние космические туристы Уильям Шатнер и Джефф Безос.

Тем не менее, Федеральное авиационное управление (FAA) недавно заявило, что они не считаются космонавтами. Организация даже изменила собственные правила, чтобы не раздавать почетное звание случайным туристам.

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