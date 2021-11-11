Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Болгария: онлайн 📲 Операция Цифровизация 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч
СЕГОДНЯ Техно

600 человек за 60 лет: NASA запустило в космос юбилейного астронавта

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 ноября, 16:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня ночью NASA и SpaceX спешно запустили миссию Crew-3. Полет стал историческим – в космос отправился 600-й человек за 60 лет освоения дальних рубежей
Маттиас Маурер стал 600-м человеком в космосе
Маттиас Маурер стал 600-м человеком в космосе / Фото: REUTERS

В состав экипажа Crew-3 вошли Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон из NASA, а также Маттиас Маурер из Европейского космического агентства. Они заменят на МКС экипаж миссии Crew-2, который вернулся на землю накануне.

Читайте также: Это фантастика! 50 лучших фото Земли из космоса

Реклама

По сведениям NASA, Маурер станет 600-м человеком в истории, достигшим космоса за 60 лет с момента первого полета человека в космос. Первопроходцем стал Юрий Гагарин в 1961 году, пишет interestingengineering.com.

Реклама

Юрий Гагарин
Юрий Гагарин / Фото: Газета.Ru

Space.com сообщает, что в список астронавтов вошли и недавние космические туристы Уильям Шатнер и Джефф Безос.

Тем не менее, Федеральное авиационное управление (FAA) недавно заявило, что они не считаются космонавтами. Организация даже изменила собственные правила, чтобы не раздавать почетное звание случайным туристам.

Реклама

Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
1/20

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Опрос
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять