36 штатів США судяться з Google через величезні зборів в PlayMarket

На чолі колегіального позову став Вашингтон. Google чекають серйозні наслідки

Колективний позов проти Google підтримали 36 штатів / Фото: iPhones.ru

Якщо компанії погодяться на 30% комісії від продажу додатків в Play Market – вони будуть змушені підняти вартість своїх додатків і внутрішніх товарів, щоб компенсувати збитки. Крім того – багато програм виявляться занадто дорогими і користувачі відмовляться їх використовувати. Те ж відбудеться з внутрішніми транзакціями – загальне число покупок значно впаде. Зміни вплинуть навіть на WhatsApp, які зараз оновлюють інтерфейс.

"Штати, які подали позов на Google за комісійний збір в 30% з розробників додатків для Play Market вважають, що такий стан є неприпустимим. Монополію потрібно зруйнувати "- сказали позивачі виданню New Yourk Times.

Всім зацікавленим – доступний відкритий документ.

Крім того, корпорація змушує розробників використовувати власну систему для платежів в додатку. Це не перший випадок, коли Google "закручує гайки" творцям програмного забезпечення, але якщо раніше компанії ще якось мирилися з умовами Google – тепер вони збунтувалися проти нього, бо висунуті керівництвом Google вимоги перейшли всі межі і несуть в собі прямий фінансовий збиток.

Google відмовляється знижувати комісію в 30% / Фото: Geek-nose

Так само в позові йдеться про те, що Google намагається заборонити завантажувати додатки зі свого сервісу від тих, хто розміщує їх на інших майданчиках. Фактично, у компаній не залишається вибору, так як відхід з Play Market автоматично знижує популярність до мінімальних чисел.

У відповідь представники Google заявили, що "комісія Play Market не відрізняється від інших магазинів, а самі розробники можуть завжди вибрати інші майданчики для розміщення." Простіше кажучи, пошуковик виставив простий ультиматум:" платіть або йдіть, ваші проблеми нас не хвилюють." З одного боку – Google в праві ставити такі умови, так як не є державною компанією. З іншого – вони ризикують наштовхнутися на справжній бойкот і масовий відтік розробників.

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