36 штатов США судятся с Google из-за огромных сборов в PlayMarket

Во главе коллегиального иска стоит Вашингтон. Google ждут серьезные последствия

Коллективный иск против Google поддержали 36 штатов / Фото: iPhones.ru

Если компании согласятся на 30% комиссии от продажи приложений в Play Market – они будут вынуждены поднять стоимость своих приложений и внутренних товаров, чтобы компенсировать убытки. Кроме того – многие приложения окажутся слишком дорогими и пользователи откажутся их использовать. То же произойдет с внутренними транзакциями – общее число покупок значительно упадет. Изменения повлияют даже на WhatsApp, которые сейчас обновляют интерфейс.

"Штаты, подавшие иск на Google за комиссионный сборов в 30% с разработчиков приложений для Play Market считают, что такое положение недопустимо. Монополию нужно разрушить" – сказали истцы изданию New Yourk Times.

Всем заинтересованным – доступен открытый документ.

Кроме того, корпорация заставляет разработчиков использовать собственную систему для платежей в приложении. Это не первый случай, когда Google "закручивает гайки" создателям программного обеспечения, но если раньше компании еще как-то мирились с условиями Google – теперь они взбунтовались против него, ибо выдвинутые руководством Google требования перешли все границы и несут в себе прямой финансовый ущерб.

Google отказывается понижать комиссию в 30% / Фото: Geek-nose

Так же в иске говорится о том, что Google пытается запретить скачивать приложения из своего сервиса от тех, кто размещает их на других площадках. Фактически, у компаний не остается выбора, так как уход из Play Market автоматически снижает популярность до минимальных чисел.

В ответ представители Google заявили, что "комиссия Play Market не отличается от других магазинов, а сами разработчики могут всегда выбрать другие площадки для размещения." Проще говоря, поисковик выставил простой ультиматум: "платите или уходите, ваши проблемы нас не волнуют." С одной стороны – Google в праве ставить такие условия так как не является государственной компанией. С другой – они рискуют наткнуться на настоящий бойкот и массовый отток разработчиков.

Ранее мы рассказали, что китайская соцсеть WeChat снова блокирует ЛГБТ-аккаунты.

Так же напомним, что появился список приложений, ворующих пароли.