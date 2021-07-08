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СЕГОДНЯ Техно

36 штатов США судятся с Google из-за огромных сборов в PlayMarket

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
8 июля, 18:43
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Во главе коллегиального иска стоит Вашингтон. Google ждут серьезные последствия
Коллективный иск против Google поддержали 36 штатов
Коллективный иск против Google поддержали 36 штатов / Фото: iPhones.ru

Если компании согласятся на 30% комиссии от продажи приложений в Play Market – они будут вынуждены поднять стоимость своих приложений и внутренних товаров, чтобы компенсировать убытки. Кроме того – многие приложения окажутся слишком дорогими и пользователи откажутся их использовать. То же произойдет с внутренними транзакциями – общее число покупок значительно упадет. Изменения повлияют даже на WhatsApp, которые сейчас обновляют интерфейс.

"Штаты, подавшие иск на Google за комиссионный сборов в 30% с разработчиков приложений для Play Market считают, что такое положение недопустимо. Монополию нужно разрушить" – сказали истцы изданию New Yourk Times.

Всем заинтересованным – доступен открытый документ.

Кроме того, корпорация заставляет разработчиков использовать собственную систему для платежей в приложении. Это не первый случай, когда Google "закручивает гайки" создателям программного обеспечения, но если раньше компании еще как-то мирились с условиями Google – теперь они взбунтовались против него, ибо выдвинутые руководством Google требования перешли все границы и несут в себе прямой финансовый ущерб.

Google отказывается понижать комиссию в 30%
Google отказывается понижать комиссию в 30% / Фото: Geek-nose

Так же в иске говорится о том, что Google пытается запретить скачивать приложения из своего сервиса от тех, кто размещает их на других площадках. Фактически, у компаний не остается выбора, так как уход из Play Market автоматически снижает популярность до минимальных чисел.

В ответ представители Google заявили, что "комиссия Play Market не отличается от других магазинов, а сами разработчики могут всегда выбрать другие площадки для размещения." Проще говоря, поисковик выставил простой ультиматум: "платите или уходите, ваши проблемы нас не волнуют." С одной стороны – Google в праве ставить такие условия так как не является государственной компанией. С другой – они рискуют наткнуться на настоящий бойкот и массовый отток разработчиков.

Ранее мы рассказали, что китайская соцсеть WeChat снова блокирует ЛГБТ-аккаунты.

Так же напомним, что появился список приложений, ворующих пароли.

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Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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