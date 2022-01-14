Сич-2-30 подключат к глобальному мониторингу Земли

Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи горда Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи со спутником "Січ-2-30".
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В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме, написал президент Владимир Зеленский в Telegram.
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Он напомнил, что собранные спутником данные помогут в работе украинским аграриям, картографам, сферах лесного и водного хозяйства.
Кроме того, мониторинг даст больше информации Минобороны (например, о передвижении военной техники), поможет оценить обстановку во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
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Напомним, ранее мы писали о том, что украинский спутник успешно отправили на орбиту ракетой Илона Маска Falcon 9 от SpaceX. Всего 13 января ракета вывела в космос около 100 спутников.
Еще мы рассказывали, что представляет из себя "Сич-2-30" и что случилось с его предшественником.
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За год до того корреспонденту Segodnya.ua удалось побывать в сверхсекретной лаборатории и увидеть украинский спутник, "близнец" которого отправился на орбиту.