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Сич-2-30 подключат к глобальному мониторингу Земли

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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14 января, 10:51
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Спутник Сич-2-30 интегрируют в программу ЕС по наблюдению за Землей Copernicus – она мониторит окружающую среду и безопасность по всей планете
Украинский спутник уже работает и собирает данные с Земли
Украинский спутник уже работает и собирает данные с Земли

Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи горда Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи со спутником "Січ-2-30".

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В настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме, написал президент Владимир Зеленский в Telegram.

Он напомнил, что собранные спутником данные помогут в работе украинским аграриям, картографам, сферах лесного и водного хозяйства.

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Кроме того, мониторинг даст больше информации Минобороны (например, о передвижении военной техники), поможет оценить обстановку во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

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Напомним, ранее мы писали о том, что украинский спутник успешно отправили на орбиту ракетой Илона Маска Falcon 9 от SpaceX. Всего 13 января ракета вывела в космос около 100 спутников.

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Еще мы рассказывали, что представляет из себя "Сич-2-30" и что случилось с его предшественником.

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За год до того корреспонденту Segodnya.ua удалось побывать в сверхсекретной лаборатории и увидеть украинский спутник, "близнец" которого отправился на орбиту.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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