Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Техно

Січ-2-30 підключать до глобального моніторингу Землі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 10:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Супутник Січ-2-30 інтегрують у програму ЄС зі спостереження за Землею Copernicus – вона моніторить довкілля та безпеку по всій планеті
Український супутник вже працює та збирає дані із Землі
Український супутник вже працює та збирає дані із Землі

Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу горда Дунаївці у Хмельницькій області успішно провів перший сеанс зв'язку із супутником "Січ-2-30".

Читайте також: Український супутник летить у космос на ракеті Ілона Маска: трансляція

Реклама

Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, всі його бортові системи працюють у штатному режимі, написав президент Володимир Зеленський у Telegram.

Він нагадав, що зібрані супутником дані допоможуть у роботі українським аграріям, картографам, сферам лісового та водного господарства.

Реклама

Крім того, моніторинг дасть більше інформації Міноборони (наприклад, про пересування військової техніки), допоможе оцінити становище під час надзвичайних ситуацій та стихійних лих.

Читайте також: Відстають від мрії Зеленського: український супутник відправили до США для запуску у космос

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український супутник успішно відправили на орбіту ракетою Ілона Маска Falcon 9 від SpaceX Загалом 13 січня ракета вивела до космосу близько 100 супутників.

Реклама

Ще ми розповідали, що являє собою "Січ-2-30" та що сталося з його попередником.

Читайте також: Імпланти в мозку, "машина часу" у космосі та смак телевізора: як зміниться світ у 2022 році

За рік до того кореспондентові Segodnya.ua вдалося побувати у надсекретній лабораторії та побачити український супутник, "близнюк" якого вирушив на орбіту.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42523.66

Binance Coin (BNB)

479.76

Dogecoin (DOGE)

0.19

Litecoin (LTC)

137.75

Theta (THETA)

3.99

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
Favbet

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42523.66

Binance Coin (BNB)

479.76

Dogecoin (DOGE)

0.19

Ethereum Classic (ETC)

32

Litecoin (LTC)

137.75

Theta (THETA)

3.99

Купити криптовалюту

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти