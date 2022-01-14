Січ-2-30 підключать до глобального моніторингу Землі

Супутник Січ-2-30 інтегрують у програму ЄС зі спостереження за Землею Copernicus – вона моніторить довкілля та безпеку по всій планеті

Український супутник вже працює та збирає дані із Землі

Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу горда Дунаївці у Хмельницькій області успішно провів перший сеанс зв'язку із супутником "Січ-2-30".

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Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, всі його бортові системи працюють у штатному режимі, написав президент Володимир Зеленський у Telegram.

Він нагадав, що зібрані супутником дані допоможуть у роботі українським аграріям, картографам, сферам лісового та водного господарства.

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Крім того, моніторинг дасть більше інформації Міноборони (наприклад, про пересування військової техніки), допоможе оцінити становище під час надзвичайних ситуацій та стихійних лих.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український супутник успішно відправили на орбіту ракетою Ілона Маска Falcon 9 від SpaceX Загалом 13 січня ракета вивела до космосу близько 100 супутників.

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Ще ми розповідали, що являє собою "Січ-2-30" та що сталося з його попередником.

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За рік до того кореспондентові Segodnya.ua вдалося побувати у надсекретній лабораторії та побачити український супутник, "близнюк" якого вирушив на орбіту.