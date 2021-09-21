Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Техно

NASA определилось с местом посадки первого роботизированного лунохода

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 сентября, 11:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальное аэрокосмическое агентство США объявило, куда приземлится первый в истории роботизированный луноход NASA. Миссия по изучению поверхности Луны стартует в 2023 году
Место приземления лунохода VIPER
Место приземления лунохода VIPER / Фото: NASA

Официальные представители NASA объявили, что летучий исследовательский луноход Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) приземлится к западу от кратера Нобиле, который находится недалеко от южного полюса Луны.

Читайте также: Установлен рекорд по количеству людей в космосе

Реклама

В конце 2023 года VIPER полетит на Луну на борту посадочного модуля Griffin, который запустит ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy.

"Годы исследований ушли на оценку полярного региона, который будет исследовать VIPER. Он выходит на неизведанную территорию для проверки гипотез и получения важной информации для будущего исследования космоса человеком", – сказал менеджера проекта VIPER исследовательского центра NASA Дэниел Эндрюс.

VIPER является важной частью программы NASA Artemis. Луноход будет исследовать лед на поверхности Луны, особенно в постоянно затененных регионах вблизи ее полюсов, которые являются одними из самых холодных мест во всей солнечной системе, а также поможет определить, насколько он доступен человечеству.

Луноход НАСА VIPER

Ожидается, что общая стоимость миссии VIPER составит примерно 660 миллионов долларов – 433,5 миллиона долларов на разработку и эксплуатацию миссии плюс около 226,5 миллиона долларов уйдет на доставку техники на Луну, пишет space.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять