NASA определилось с местом посадки первого роботизированного лунохода

Национальное аэрокосмическое агентство США объявило, куда приземлится первый в истории роботизированный луноход NASA. Миссия по изучению поверхности Луны стартует в 2023 году

Место приземления лунохода VIPER / Фото: NASA

Официальные представители NASA объявили, что летучий исследовательский луноход Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) приземлится к западу от кратера Нобиле, который находится недалеко от южного полюса Луны.

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В конце 2023 года VIPER полетит на Луну на борту посадочного модуля Griffin, который запустит ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy.

"Годы исследований ушли на оценку полярного региона, который будет исследовать VIPER. Он выходит на неизведанную территорию для проверки гипотез и получения важной информации для будущего исследования космоса человеком", – сказал менеджера проекта VIPER исследовательского центра NASA Дэниел Эндрюс.

VIPER является важной частью программы NASA Artemis. Луноход будет исследовать лед на поверхности Луны, особенно в постоянно затененных регионах вблизи ее полюсов, которые являются одними из самых холодных мест во всей солнечной системе, а также поможет определить, насколько он доступен человечеству.

Луноход НАСА VIPER

Ожидается, что общая стоимость миссии VIPER составит примерно 660 миллионов долларов – 433,5 миллиона долларов на разработку и эксплуатацию миссии плюс около 226,5 миллиона долларов уйдет на доставку техники на Луну, пишет space.com.