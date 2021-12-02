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Первый в мире пациент получил 3D-глаз

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
2 декабря, 19:30
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Исследователи совершили прорыв в области 3D-печати протезов глаза и предоставили первый такой протез человеку
Ученые смогли пересадить пациенту глаз из 3D-принтера
Ученые смогли пересадить пациенту глаз из 3D-принтера / Фото: Getty Images

Инженеры из Fraunhofer Technology смогли прооперировать первого в мире пациента в лондонской больнице Мурфилдс и вживить ему новый глаз из 3D-принтера.

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Британские ученые разработали несколько новых технологий, которые улучшают текущее ручное производство индивидуальных протезов, пишет Slash Gear.

Первый в мире пациент получил глаз из 3D-принтера
Первый в мире пациент получил глаз из 3D-принтера / Фото: Slash Gear

Технология использует программное обеспечение под названием Cuttlefish: Eye, которое сканирует глазницу и создает модель для печати.

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После новый глаз создают с помощью многоцветного и мультиматериального 3D-принтера. В результате протез выглядит более реалистично.

Еще одно преимущество технологии заключается в том, что, хотя она позволяет сделать протез очень быстро: сканирование здорового глаза занимает 2,4 секунды.

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После создания 3D-модели Fit AG печатает протез. Исследователи проекта надеются, что технология существенно повлияет на лечение пациентов и сократит очереди на протезы.

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Для клинического испытания будет набрано около 40 пациентов, каждый из которых получит глазной протез. В течение следующего года врачи будут проверять их самочувствие.

Напомним, ранее ученые создали дрона-сокола с когтями, чтобы хватать предметы и ветки.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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