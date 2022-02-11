Ядро Землі може виявитися рідким і твердим одночасно: як це можливо

Цей матеріал, який включає залізо та інші, більш легкі елементи, тому, поки залізо залишається твердим, легші елементи течуть подібно до рідини.
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Вчені змоделювали групу із 64 атомів заліза разом з легшими елементами – воднем, вуглецем та киснем. Science News .
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У звичайному твердому тілі атоми вишиковуються в упорядковану сітку, міцно утримуючи свої позиції.
У "суперіонному" матеріалі деякі атоми розташовуються акуратно, як у твердому тілі, тоді як інші течуть, подібно до рідини, проковзує крізь тверду решітку.
Цей результат лише одне з можливих пояснень властивостей внутрішнього ядра. Вчені раніше знаходили інші комбінації елементів, які б пояснити його склад.
Раніше ми писали:
- Близько 200 мільйонів років тому та ж вулканічна активність, яка знищила чверть життя на Землі, допомогла створити Атлантичний океан.
- Вчені вирушили на одне з найкисліших озер на Землі, щоб більше дізнатися про минуле можливе життя на Марсі
- Дослідники також порівняли атаку Марса та Землі астероїдами. Щоб зрозуміти, чи загрожує нашій планеті катастрофа.