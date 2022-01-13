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Выпуск второй части легендарного украинского S.T.A.L.K.E.R. отложили: когда фанаты увидят игру

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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13 января, 18:15
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Запуск S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили до конца 2022 года, зато стала известна точная дата, когда фанаты наконец увидят продолжение легендарной игры
Второй "Сталкер" выйдет только в декабре 2022
Второй "Сталкер" выйдет только в декабре 2022

Ранее разработчики планировали выпустить игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля 28 апреля 2022 года, но теперь запуск отложили до 8 декабря 2022 года.

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Как пояснили в своем сообщении представители украинской студии GSC Game World, дополнительное время им нужно, чтобы довести игру до совершества.

На PS5 игра появится к концу года, либо в начале 2023-го. Пока она анонсирована для двух платформ — ПК и консолей Xbox Series X|S.

Это будет, как обещают в GSC Game World, самой масштабной и амбициозной игрой студии. Проект создают на новом движке Unreal Engine 5.

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В сценарий уже внесли 350 тысяч слов, а площадь игрового мира составит 64 квадратных километра, потому на несколько проходок по сценариям игры понадобится 100 часов.

Фанаты серии недовольны ситуацией и пытаются выяснить, зачем игру решили выпускать так поздно. Но в компании заверили, что такие сроки позволят им "отполировать" проект.

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"С игрой все хорошо. S.T.A.L.K.E.R. 2 – очень амбициозный проект, поэтому семь месяцев на окончательную "полировку" – это нормальный срок", – подчеркнули в команде.

Впрочем, разработчики не раскрыли даты, когда геймерам будут доступны первые демонстрации игры.

"Это случится тогда, когда это будет нужно!", – заявили в GSC Game World.

Напомним, ранее мы писали о том, что легендарную игру Doom запустили с помощью дискового телефона.

Также мы писали о том, как 15-летний хакер взломал криптокошелек создателя антивируса McAfee и установил на него игру Doom.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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