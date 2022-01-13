Легендарную DOOM запустили с помощью дискового телефона (видео)

Ранее, что интересно, шутер Doom уже запускали на банкоматах, принтерах и даже на калькуляторах.
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Автор видео только продемонстрировал процесс игры, но не раскрыл секрет, как умудрился добавить телефон как устройство ввода.
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Геймер g_calgaryу, впрочем, уточнил, что подключение дискового телефона к компьютеру и настройка были очень тяжелой задачей.
Комментаторы пишут, что результат того стоит, хотя в процессе происходит большая задержка между вращением диска и действиями в игре.
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Автор Doom Джон Ромер также прокомментировал действия геймера, заявив, что уже звонит в полицию с дискового телефона – пожаловаться на преступления Какодемона (круглый летающий демон больших размеров из игры).
Напомним, ранее мы писали о том, как 15-летний хакер взломал криптокошелек создателя антивируса McAfee и установил на него игру Doom.