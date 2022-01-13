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Легендарную DOOM запустили с помощью дискового телефона (видео)

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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13 января, 15:41
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Пользователь Reddit под ником g_calgaryу сыграл в Doom посредством старого дискового телефона – номеронабирателя
Пользователь сыграл в Doom с дискового телефона
Пользователь сыграл в Doom с дискового телефона

Ранее, что интересно, шутер Doom уже запускали на банкоматах, принтерах и даже на калькуляторах.

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Автор видео только продемонстрировал процесс игры, но не раскрыл секрет, как умудрился добавить телефон как устройство ввода.

Геймер g_calgaryу, впрочем, уточнил, что подключение дискового телефона к компьютеру и настройка были очень тяжелой задачей.

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Комментаторы пишут, что результат того стоит, хотя в процессе происходит большая задержка между вращением диска и действиями в игре.

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Автор Doom Джон Ромер также прокомментировал действия геймера, заявив, что уже звонит в полицию с дискового телефона – пожаловаться на преступления Какодемона (круглый летающий демон больших размеров из игры).

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Напомним, ранее мы писали о том, как 15-летний хакер взломал криптокошелек создателя антивируса McAfee и установил на него игру Doom.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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