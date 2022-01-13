Випуск другої частини легендарного українського S.T.A.L.K.E.R. відклали: коли фанати побачать гру

Запуск S.T.A.L.K.E.R. 2 відклали до кінця 2022 року, зате стала відома точна дата, коли фанати нарешті побачать продовження легендарної гри

Другий "Сталкер" вийде лише у грудні 2022 року

Раніше розробники планували випустити гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля 28 квітня 2022, але тепер запуск відклали до 8 грудня 2022 року.

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Як пояснили у своєму повідомленні представники української студії GSC Game World, додатковий час їм потрібний, щоб довести гру до ідеалу.

На PS5 гра з'явиться до кінця року, або на початку 2023 року. Поки що вона анонсована для двох платформ – ПК та консолей Xbox Series X|S.

Це буде, як обіцяють у GSC Game World, наймасштабнішою та амбітною грою студії. Проєкт створюють на новому движку Unreal Engine 5.

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До сценарію вже внесли 350 тисяч слів, а площа ігрового світу становитиме 64 квадратні кілометри, тому на кілька проходок за сценаріями гри знадобиться 100 годин.

Фанати серії незадоволені ситуацією та намагаються з'ясувати, навіщо гру вирішили випускати так пізно. Але в компанії запевнили, що такі терміни дозволять їм "відполірувати" проєкт.

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"З грою все добре. STALKER 2 – дуже амбітний проєкт, тому сім місяців на остаточне "полірування" – це нормальний строк", – наголосили у команді.

Втім, розробники не розкрили дати, коли геймери будуть доступні перші демонстрації гри.

"Це станеться тоді, коли це буде потрібно!" – заявили в GSC Game World.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що легендарну гру Doom запустили за допомогою дискового телефону.

Також ми писали про те, як 15-річний хакер зламав криптогаманець творця антивірусу McAfee та встановив на нього гру Doom.