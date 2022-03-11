В России заблокировали Instagram, но оставили Whatsapp, чтобы не злить школьные чаты

В России ввели санкции против социальной сети Instagram. Пока Роскомнадзор только ограничит доступ к Instagram, но в будущем ее ждет та же участь, что и Facebook

В России ограничили работу Instagram / Фото: REUTERS

Блокировка стала ответом на то, что сегодня в Facebook и Instagram разрешили писать в комментариях призывы к насилию против Путина и Лукашенко.

Так как Facebook уже заблокирован на территории РФ, текущие санкции касаются только Instagram.

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"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram на территории Российской Федерации будет ограничен", – говорится в заявлении Роскомнадзора.

Интересно, что в России не стали вносить в санкционный список популярный мессенджер WhatsApp, который принадлежит Meta. В Сети шутят, что власти побоялись бунтов школьных чатов. Они то им бы устроили...

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