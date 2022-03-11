Пропаганда все! Youtube блокирует российские каналы по всему миру

В первые дни военной агрессии против Украины Youtube запретил российскому государственному телеканалу RT и другим российским каналам получать деньги за рекламу.
Затем были заблокирован доступ к большинству российских пропагандистских телеканалов на территории Украины.
Но этих мер оказалось недостаточно. Поэтому в Youtube решили полностью забанить российские пропагандистские каналы, сообщает Reuters.
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Кроме этого, Youtube отключил возможность монетизации для всех российских каналов на территории РФ.
Скорее всего, Россия в ответ в ближайшее время заблокирует Youtube на территории своей страны, как это было ранее сделано с Facebook, Twitter и частично Instagram.
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